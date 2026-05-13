Ouverture du Paraïs, maison et jardins de Jean Giono, Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono, Manosque

Ouverture du Paraïs, maison et jardins de Jean Giono Samedi 23 mai, 18h00 Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Après plusieurs mois de travaux de restauration et de construction, le Paraïs de Jean Giono, maison etjardins d’écrivain rouvre ses portes. Rendez-vous le samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées pour faire découvrir au public la maison dans laquelle l’auteur le plus traduitdans le monde a écrit la quasi-totalité de son œuvre.

Sa restauration a pour ambition de préserver son authenticité architecturale en conservant les matériaux d’origine tels que les pierres de construction, les boiseries et les peintures murales. Des études approfondies sont menées pour respecter les choix esthétiques et structurels d’époque, en s’appuyant sur des documents d’archives et des analyses de spécialistes du patrimoine. Les interventions sur le bâti concernent essentiellement le clos et le couvert : rénovation des façades, réfection des toitures, consolidation des murs de soutènement, démolition et retrait des éléments postérieurs à Jean Giono, rénovation de l’ensemble des menuiseries extérieures, avec pour chaque intervention une restitution fidèle du Paraïs. Ces interventions visent pour l’essentiel à protéger les collections patrimoniales conservées dans la maison et assurer leur conservation dans le temps. À l’intérieur, l’objectif est double : dans la continuité des travaux sur le clos et le couvert, le projet consiste à la fois à garantir les meilleures conditions de conservation et de sécurité possibles des œuvres tout en restituant l’esprit initial des lieux. Les pièces principales seront restaurées dans le respect de leur disposition et de leur style original. Chaque espace permettra de retrouver l’ambiance qui régnait dans cette demeure.

Les jardins et les espaces extérieurs seront réaménagés pour offrir un cadre harmonieux et propice à la contemplation, dans le respect du lien étroit que Jean Giono entretenait avec la nature et les paysages de Provence.

Le Paraïs, maison et jardins de Jean Giono Lot. Montolive, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 https://centrejeangiono.com/ De 1930 à 1970, le Paraïs, fut la maison et le refuge de Jean Giono, sa femme Elise et de ses deux filles. L’écrivain y réalisera la quasi-totalité de son œuvre et laissera après sa mort une bibliothèque personnelle comprenant plus de 8000 ouvrages, un fonds documentaire important de lettres, photos, manuscrits, papiers privés, objets d’art et mobilier. Pour toutes visites, n’oubliez pas votre réservation. Ouvert du mardi au dimanche (10h-12h30 puis 14h à 18h) entre mai et septembre puis du mardi au samedi (14h à 18h) de octobre à avril.

Après plusieurs mois de travaux de restauration et de construction, le Paraïs de Jean Giono, maison etjardins d’écrivain rouvre ses portes. Rendez-vous le samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h à l’occasion…

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