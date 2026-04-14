Information sensibilisation. Le vélo au quotidien., MANOSQUE 04100, Manosque

Information sensibilisation. Le vélo au quotidien. Samedi 23 mai, 09h00 MANOSQUE 04100 Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T09:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T09:30:00+02:00

Stand mai à vélo en centre villie de Manosque. Information,sensibilisation sur la pratique du vélo au quotidien. Avec atelier mobile d’auto-réparation.

Présentation de notre association Mobiclou, adhésion, prise de contact pour se remettre au vélo: Formaion et remise à niveau, ballades…

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Fête du vélo avec notre association Mobiclou. Atelier mobile d’auto-réparation.