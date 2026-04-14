Information sensibilisation. Le vélo au quotidien., MANOSQUE 04100, Manosque
Information sensibilisation. Le vélo au quotidien., MANOSQUE 04100, Manosque samedi 23 mai 2026.
Information sensibilisation. Le vélo au quotidien. Samedi 23 mai, 09h00 MANOSQUE 04100 Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T09:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T09:30:00+02:00
Stand mai à vélo en centre villie de Manosque. Information,sensibilisation sur la pratique du vélo au quotidien. Avec atelier mobile d’auto-réparation.
Présentation de notre association Mobiclou, adhésion, prise de contact pour se remettre au vélo: Formaion et remise à niveau, ballades…
MANOSQUE 04100 MANOSQUE 04100 Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « aguieu4@gmail.com »}]
Fête du vélo avec notre association Mobiclou. Atelier mobile d’auto-réparation.
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