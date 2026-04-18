Manosque

Fête du vélo

Porte Saunerie Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Stand d’information, démonstration sur le thème du vélo utilitaire pour les déplacements du quotidien.

Banderole et affiche dans le stand. Adhésion.

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Porte Saunerie Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 13 44 83 aguieu4@gmail.com

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English :

Information stand, demonstration on the theme of utility bicycles for daily commuting.

Banner and poster in the stand. Membership.

L’événement Fête du vélo Manosque a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque