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Les romans des Correspondances de Manosque Place Marcel Pagnol Manosque

Les romans des Correspondances de Manosque Place Marcel Pagnol Manosque jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Place Marcel Pagnol

Adresse : Autour de la Table ronde au fond de la place Marcel Pagnol

Ville : 04100 Manosque

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Manosque

Les romans des Correspondances de Manosque

Place Marcel Pagnol Autour de la Table ronde au fond de la place Marcel Pagnol Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 13:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Lecture publique, par les Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore 04, d’extraits des romans présentés dans l’après-midi par leurs auteurs
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Place Marcel Pagnol Autour de la Table ronde au fond de la place Marcel Pagnol Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 09 68 52  04m@advbs.fr

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English : Les romans des Correspondances de Manosque

Public reading by the narrators of the Bibliothèque Sonore 04 of excerpts from the novels presented that afternoon by their authors

L’événement Les romans des Correspondances de Manosque Manosque a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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