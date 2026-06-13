Les romans des Correspondances de Manosque Place Marcel Pagnol Manosque
Les romans des Correspondances de Manosque Place Marcel Pagnol Manosque jeudi 24 septembre 2026.
Manosque
Les romans des Correspondances de Manosque
Place Marcel Pagnol Autour de la Table ronde au fond de la place Marcel Pagnol Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 13:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Lecture publique, par les Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore 04, d’extraits des romans présentés dans l’après-midi par leurs auteurs
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Place Marcel Pagnol Autour de la Table ronde au fond de la place Marcel Pagnol Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 09 68 52 04m@advbs.fr
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English : Les romans des Correspondances de Manosque
Public reading by the narrators of the Bibliothèque Sonore 04 of excerpts from the novels presented that afternoon by their authors
L’événement Les romans des Correspondances de Manosque Manosque a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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