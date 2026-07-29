Lettres 1926-1955 de Nicolas de Staël par Nicolas Bouchaud Les Correspondances 2026 Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle Manosque

Informations pratiques

Manosque

Lettres 1926-1955 de Nicolas de Staël par Nicolas Bouchaud Les Correspondances 2026

Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Écrire, pour Nicolas de Staël, c’est peindre autrement. Les mots cherchent la même lumière que les couleurs, avancent dans la même fièvre, au bord du même gouffre.

Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.

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Théâtre Jean-le-Bleu Grande Salle 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

For Nicolas de Sta%EBl, writing is another form of painting. Words seek the same light as colors, move with the same fervor, and hover on the edge of the same abyss.

Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.

L’événement Lettres 1926-1955 de Nicolas de Staël par Nicolas Bouchaud Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque