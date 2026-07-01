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Visite guidée Une Histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes, Musée Dauphinois, Grenoble

samedi 19 septembre 2026 · Musée Dauphinois · Grenoble

Visite guidée Une Histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes, Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Dauphinois
Adresse
30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif
Limité à 30 personnes

Visite guidée Une Histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Dauphinois Isère

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez dans la richesse et la diversité des cultures juives, entre histoire, témoignages et partages.
Dernière chance pour découvrir l’exposition « Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes ».

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}, {« owner »: {« uid »: 57659571725165, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.553Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « musee-dauphinois@isere.fr », « response »: {« passId »: 417703406, « isPending »: false, « addressId »: 297893}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.312Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2397335, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.413Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466887419, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.553Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/417703406 »}] Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.
Plongez dans la richesse et la diversité des cultures juives, entre histoire, témoignages et partages.

© Musée dauphinois – Département de l’Isère

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