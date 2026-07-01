Visite guidée Une Histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes, Musée Dauphinois, Grenoble
samedi 19 septembre 2026 · Musée Dauphinois · Grenoble
Informations pratiques
Visite guidée Une Histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Dauphinois Isère
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Plongez dans la richesse et la diversité des cultures juives, entre histoire, témoignages et partages.
Dernière chance pour découvrir l’exposition « Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes ».
Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}, {« owner »: {« uid »: 57659571725165, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.553Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « musee-dauphinois@isere.fr », « response »: {« passId »: 417703406, « isPending »: false, « addressId »: 297893}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.312Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2397335, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.413Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466887419, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:21:02.553Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/417703406 »}] Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.
Plongez dans la richesse et la diversité des cultures juives, entre histoire, témoignages et partages.
© Musée dauphinois – Département de l’Isère
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