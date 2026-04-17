Visite guidée : une œuvre d’Un Été Au Havre, signée et parlée, Cabane de médiation, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Cabane de médiation · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée : une œuvre d’Un Été Au Havre, signée et parlée Samedi 19 septembre, 11h00 Cabane de médiation Seine-Maritime
Durée 1h, visite traduite en langue des signes française.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez les oeuvres d’Un Été Au Havre accompagnés d’un médiateur et d’une interprète en Langue des Signes Française, pour une expérience accessible, ouverte au public sourd, malentendant et entendant. Regardez, comprenez et échangez autour des œuvres lors de ce moment de partage.
Ce samedi 19 septembre, le parcours vous emmène auprès de l’oeuvre de Guillaume Aubry – Sur le Motif et Grégory Chatonsky – La ville qui n’existait pas, épisode 4 : La maison des rêves (2612)
Cabane de médiation 50 quai de Southampton, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie
Découvrez les oeuvres d’Un Été Au Havre accompagnés d’un médiateur et d’une interprète en Langue des Signes Française, pour une expérience accessible, ouverte au public sourd, malentendant et et des …
Guillaume Aubry – Sur le Motif – Un Été Au Havre 2026
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