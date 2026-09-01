Informations pratiques

Concarneau

Visite guidée: une ville, 32 conserveries

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Un circuit pour découvrir l’importance des conserveries de Concarneau et le développement de la ville au 19e siècle. En 1900, ce sont 32 usines sur les 160 que comptait la France qui étaient installées à Concarneau sollicitant la main d’œuvre ouvrière auprès des habitants.

Les marqueurs de ces usines sont toujours visibles de l’emblématique cheminée située rue Lapérouse aux traces plus discrètes sur certains bâtiments de la ville.

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes

Réservation conseillée / durée 1h30 .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visite guidée: une ville, 32 conserveries Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA