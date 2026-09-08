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Visite guidée « Vence dessinée », Villa Alexandrine, Vence

dimanche 20 septembre 2026 · Villa Alexandrine · Vence

Visite guidée « Vence dessinée », Villa Alexandrine, Vence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Alexandrine
Adresse
place du Grand Jardin 06140 Vence
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes

Visite guidée « Vence dessinée » Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite commentée : Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.

RDV : Villa Alexandrine

Villa Alexandrine place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à ou un…

© Lisadelsol

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