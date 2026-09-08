Visite guidée « Vence dessinée », Villa Alexandrine, Vence
dimanche 20 septembre 2026 · Villa Alexandrine · Vence
Informations pratiques
Visite guidée « Vence dessinée » Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite commentée : Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.
RDV : Villa Alexandrine
Villa Alexandrine place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à ou un…
© Lisadelsol
À voir aussi à Vence (Alpes-Maritimes)
- Conférence « Patrimoine en péril : Un héritage à sauvegarder », Villa Alexandrine, Vence 18 septembre 2026
- Conférence : Jean-Claude Golvin – La restitution de la cathédrale paléochrétienne de Vence, Cinéma Casino, Vence 18 septembre 2026
- Visite guidée « Le circuit des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence 19 septembre 2026
- Visite guidée « Les secrets des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence 19 septembre 2026
- Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne », Place Surian, Vence 19 septembre 2026