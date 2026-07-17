Visite guidée : Via Domitia Narbonne, Via Domitia Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

Visite guidée : Via Domitia Narbonne 19 et 20 septembre Via Domitia Narbonne Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Ce parcours retrace 2 000 ans de présence et d’histoire juives à Narbonne.

Partez à la rencontre des Nassi Kalonymos, dynastie familiale à la tête de la communauté, des savants juifs de Narbonne et de plusieurs personnalités du XXe siècle. La visite évoquera également la vie quotidienne de cette communauté au fil des siècles.

Présente dès l’Antiquité et la période wisigothique, la communauté juive de Narbonne connut son apogée au Moyen Âge.

Cette visite invite à découvrir autrement le centre-ville, à travers un pan encore méconnu de l’histoire et de la société multiculturelle de Narbonne.

Via Domitia Narbonne 13-16 Pl. de l’Hôtel de Ville, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie https://www.audetourisme.com/fr/fiche/narbonne/via-domitia_TFOPCULAR011FS0002G/ https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0002g-via-domitia/ Place de l’Hôtel de Ville à Narbonne Accessible

Ce parcours retrace 2 000 ans de présence et d’histoire juives à Narbonne.

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