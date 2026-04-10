VISITE GUIDÉE VIAS, DU CANAL DU MIDI AUX OUVRAGES DU LIBRON Vias VIAS PLAGE Vias
VISITE GUIDÉE VIAS, DU CANAL DU MIDI AUX OUVRAGES DU LIBRON Vias VIAS PLAGE Vias vendredi 10 avril 2026.
Vias
VISITE GUIDÉE VIAS, DU CANAL DU MIDI AUX OUVRAGES DU LIBRON
Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-22 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23
Venez découvrir l’histoire et les secrets du canal du Midi, des ouvrages du Libron et des ingénieurs qui ont réalisé l’un des plus vieux canaux d’Europe.
Venez découvrir l’histoire et les secrets du canal du Midi, des ouvrages du Libron et des ingénieurs qui ont réalisé l’un des plus vieux canaux d’Europe.
> Départ office de tourisme, 34450 Vias
> 30 personnes maximum
> Gratuit
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI
#VISITESIGNATURE .
Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com
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English : VISITE GUIDÉE VIAS, DU CANAL DU MIDI AUX OUVRAGES DU LIBRON
Come and discover the history and secrets of the Canal du Midi, the works on the Libron and the engineers who built one of Europe?s oldest canals.
L’événement VISITE GUIDÉE VIAS, DU CANAL DU MIDI AUX OUVRAGES DU LIBRON Vias a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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