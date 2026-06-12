Boulogne-sur-Mer

Visite guidée Visite insolite du Patrimoine Vrai-Faux en Haute Ville

Rue du puits d’amour Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

– Les jeudis VISITE INSOLITE DU PATRIMOINE VRAI-FAUX EN HAUTE VILLE 21 h durée 1 h 30 Les 9 et 30 juillet, les 13 et 27 août

Descriptif

A la nuit tombée, saurez-vous être perspicace face aux énigmes de la haute ville ? Parcourez la haute ville avec deux guides. L’un dit vrai, l’autre dit faux. Devinez la bonne histoire !

Une visite insolite dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Lieu de rv

Devant l’Hôtel de ville, place Godefroy de Bouillon .

Rue du puits d’amour Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10

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English :

L’événement Visite guidée Visite insolite du Patrimoine Vrai-Faux en Haute Ville Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale