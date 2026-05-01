Mulhouse

Visite guidée Voyage dans la ville allemande

place Salvator Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-21

S’il n’existe pas de quartier allemand à Mulhouse, certains bâtiments, tels les casernes, les tribunaux ou des immeubles particuliers, témoignent de la présence allemande à la suite de l’annexion de 1871. A partir du quartier Nordfeld, partez à leur découverte et plus généralement à celle d’un morceau de ville qui a pris son essor dans le dernier quart du 19e siècle.

S’il n’existe pas de quartier allemand à Mulhouse, certains bâtiments, tels les casernes, les tribunaux ou des immeubles particuliers, témoignent de la présence allemande à la suite de l’annexion de 1871. A partir du quartier Nordfeld, partez à leur découverte et plus généralement à celle d’un morceau de ville qui a pris son essor dans le dernier quart du 19ème siècle. .

place Salvator Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

Although there is no German quarter in Mulhouse, certain buildings, such as barracks, courthouses and private residences, bear witness to the German presence following the annexation of 1871. Starting in the Nordfeld district, discover these buildings and, more generally, a part of the city that took off in the last quarter of the 19th century.

L’événement Visite guidée Voyage dans la ville allemande Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace