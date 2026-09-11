Visite guidée Voyage en Cité : regards et mémoires, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Cité Musée Tony Garnier · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée Voyage en Cité : regards et mémoires Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 16h00 Cité Musée Tony Garnier Rhône
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers
populaires » vous emporte dans l’exploration de sept quartiers populaires
de la métropole lyonnaise. A l’occasion des JEP 2026, la Cité Musée Tony
Garnier vous fait voyager à travers les regards de celles et ceux qui ont
vécu, travaillé, ou été de passage dans les lieux de l’exposition. Que veut
dire vivre un quartier ? Quel lien entretient-on avec lui ? Comme l’ont fait
les enfants des Minguettes, du Tonkin ou encore de Vaulx-en-Velin, vous
pourrez vous aussi raconter votre quartier à l’occasion d’un stand de cartes
postales souvenir.
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cSf8uwawsfBPpqfy6 »}] L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.
Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier
Parking gratuit à proximité
L’exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers
©Elise Amar
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