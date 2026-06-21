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AGENDA · Amboise

Visite Halloween à Amboise Amboise

vendredi 23 octobre 2026 · Amboise

Visite Halloween à Amboise Amboise

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Quai du Général de Gaulle
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Amboise

Visite Halloween à Amboise

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-23 17:30:00
fin : 2026-10-30 19:00:00

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30 2026-10-31

Vendredis 23 et 30 octobre et samedi 31 novembre 2026 à 17h30 Sybille vous invite à la rejoindre pour une visite Halloween. Revenants, diable et sorcières…Oserez-vous vous aventurer dans les rues sombres d’Amboise?…
Vendredis 23 et 30 octobre et samedi 31 novembre 2026 à 17h30
Sybille, diseuse de bonne aventure de son état, vous fera découvrir quelles étaient les peurs qui hantaient nos ancêtres au moyen-âge et à la Renaissance…

Peut-être feront-elles échos… A vos propres peurs…

A partir de 12 ans Sur réservation 12  .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28  contact@amboise-valdeloire.com

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English : Halloween Tour in Amboise

Fridays, October 24 and 31 and Saturday, November 1, 2025 at 5:30 p.m. Sybille invites you to join her for a Halloween tour

L’événement Visite Halloween à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE AMBOISE

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