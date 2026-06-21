Informations pratiques

Amboise

Visite Halloween à Amboise

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-23 17:30:00

fin : 2026-10-30 19:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-30 2026-10-31

Vendredis 23 et 30 octobre et samedi 31 novembre 2026 à 17h30 Sybille vous invite à la rejoindre pour une visite Halloween. Revenants, diable et sorcières…Oserez-vous vous aventurer dans les rues sombres d’Amboise?…

Vendredis 23 et 30 octobre et samedi 31 novembre 2026 à 17h30

Sybille, diseuse de bonne aventure de son état, vous fera découvrir quelles étaient les peurs qui hantaient nos ancêtres au moyen-âge et à la Renaissance…

Peut-être feront-elles échos… A vos propres peurs…

A partir de 12 ans Sur réservation 12 .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28 contact@amboise-valdeloire.com

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English : Halloween Tour in Amboise

Fridays, October 24 and 31 and Saturday, November 1, 2025 at 5:30 p.m. Sybille invites you to join her for a Halloween tour

L’événement Visite Halloween à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE AMBOISE