Royan

Visite histoire L’abri de défense passive de Perpigna

dans l’axe du bd Briand RDV devant le marché Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24

En 2019, les services de la Ville ont mis au jour de manière fortuite les vestiges d’un abri de défense passive aménagé à la fin des années 1930. Ce rare témoin de la Seconde Guerre mondiale est aujourd’hui ouvert à la visite.

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dans l’axe du bd Briand RDV devant le marché Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In 2019, the remains of a passive defense shelter built in the late 1930s were discovered by chance. This rare reminder of the Second World War is now open to visitors.

L’événement Visite histoire L’abri de défense passive de Perpigna Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan