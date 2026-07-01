Visite historique commentée de l’hôtel Reynès, Hôtel Reynès, Albi

Informations pratiques

Visite historique commentée de l’hôtel Reynès Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel Reynès Tarn

Gratuit. Sur réservation. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Sous l’égide de Gérard Alquier, historien local, visitez l’hôtel Reynes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Vous pénétrerez à l’intérieur de cet hôtel particulier du XVIe siècle, demeure d’un riche marchand pastellier. Construit par la famille Reynès, il symbolise cette réussite, avec son élégant mariage de pierre et de brique.

Restauré après son acquisition par le Conseil départemental, il abrite désormais l’espace de valorisation des destinations tarnaises du Département.

Hôtel Reynès 14 Rue Timbal, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563773210 https://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/hotel-reynes [{« type »: « link », « value »: « https://www.tarn-experiences.fr/albi/plongez-dans-l-histoire-de-l-hotel-reynes-avec-un-historien-local-pour-les-journees-du-patrimoine+tarn-attractivite »}] L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier bâtie entre 1520 et 1530 est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Sous l’égide de Gérard Alquier, historien local, visitez l’hôtel Reynes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Vous pénétrez à l’intérieur de l’Hôtel Reynes, cet hôtel particulier du a…

©Pascale Walter