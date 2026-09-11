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Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département et Préfecture · Angers

Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel du Département et Préfecture
Adresse
Place Michel Debré 49000 Angers
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
https://www.maine-et-loire.fr/

Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire

https://www.maine-et-loire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite historique de la crypte.
Limitée à 12 personnes.
Durée : 20 à 30 minutes, 1 départ par heure.

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Visite historique de la crypte.

Philippe Noisette©

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