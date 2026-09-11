Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département, Hôtel du Département et Préfecture, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département et Préfecture · Angers
Informations pratiques
Visite historique de la crypte à l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire
https://www.maine-et-loire.fr/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite historique de la crypte.
Limitée à 12 personnes.
Durée : 20 à 30 minutes, 1 départ par heure.
Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]
Visite historique de la crypte.
Philippe Noisette©
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