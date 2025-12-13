Visite historique du collège !, Collège Victor de Laprade, Montbrison

Informations pratiques

Visite historique du

collège ! Samedi 19 septembre, 14h30 Collège Victor de Laprade Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du Collège Victor-de-Laprade, qui

était autrefois le bâtiment d’un ancien couvent d’Ursulines

avant de devenir magasin national, gendarmerie, collège

impérial, petit séminaire et enfin collège privé.

Au cours de la visite, vous pourrez également apprécier

les oeuvres du Révérend père Couturier et admirer les

vitraux du peintre madrilène Francisco Bores dans la

chapelle.

NOUVEAUTÉ

Dans la cour d’honneur, une exposition sera consacrée à

Antoine Charmet, prêtre catholique français, victime du

nazisme, martyr français de la Seconde Guerre mondiale

et béatifié le 13 décembre 2025.

Des élèves passionnés ont hâte de vous faire découvrir

l’établissement, en mêlant histoire, art et architecture !

Collège Victor de Laprade 12, rue du Collège, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 96 18 18 parking à proximité.

Découvrez l’histoire du Collège Victor-de-Laprade, qui

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