Visite historique du collège !, Collège Victor de Laprade, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Collège Victor de Laprade · Montbrison
Informations pratiques
Visite historique du
collège ! Samedi 19 septembre, 14h30 Collège Victor de Laprade Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du Collège Victor-de-Laprade, qui
était autrefois le bâtiment d’un ancien couvent d’Ursulines
avant de devenir magasin national, gendarmerie, collège
impérial, petit séminaire et enfin collège privé.
Au cours de la visite, vous pourrez également apprécier
les oeuvres du Révérend père Couturier et admirer les
vitraux du peintre madrilène Francisco Bores dans la
chapelle.
NOUVEAUTÉ
Dans la cour d’honneur, une exposition sera consacrée à
Antoine Charmet, prêtre catholique français, victime du
nazisme, martyr français de la Seconde Guerre mondiale
et béatifié le 13 décembre 2025.
Des élèves passionnés ont hâte de vous faire découvrir
l’établissement, en mêlant histoire, art et architecture !
Collège Victor de Laprade 12, rue du Collège, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 96 18 18 parking à proximité.
Découvrez l’histoire du Collège Victor-de-Laprade, qui
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