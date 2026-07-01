Visite historique du lycée Lapérouse, Lycée Lapérouse, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Lapérouse · Albi
Informations pratiques
Visite historique du lycée Lapérouse Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Lycée Lapérouse Tarn
Gratuit. Limité à 30 personnes par visite. Réservation obligatoire par téléphone : 05.63.48.19.00.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Visite commentée de l’établissement par un ancien élève
Accompagné d’un membre de l’association des anciens élèves, partez à la découverte des lieux emblématiques de l’établissement : la cour d’honneur, le monument aux morts, la chapelle du XVIIᵉ siècle et la célèbre salle 3, où Jean Jaurès enseigna la philosophie.
Une visite riche en mémoire, en histoire et en transmission, au cœur d’un lieu qui a marqué des générations.
Lycée Lapérouse 2 lices Georges Pompidou, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie
Visite commentée de l’établissement par un ancien élève
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