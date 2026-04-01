Visite historique XIXème et XXème, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département et Préfecture · Angers

Informations pratiques

Visite historique XIXème et XXème 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire

https://www.maine-et-loire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Description

Visite de l’hôtel du Département et des Salles de la Préfecture.

Visite limitée à 50 personnes.

Attention : les horaires du dimanche midi peuvent évoluer : la visite de 12h45 poura être re-positionnée à 13h45.

Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]

Description

Département de Maine et Loire©