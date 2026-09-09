Visite imaginaire avec la Ligue d’Impro de Marcq, Archives de la MEL, Ronchin

Informations pratiques

Visite imaginaire avec la Ligue d’Impro de Marcq Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Archives de la MEL Nord

Gratuit, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visitez les Archives de la MEL d’une manière peu commune ! Accompagnés par deux comédiens de la Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul, laissez-vous surprendre par une visite décalée et pleine d’humour. Vous découvrirez les espaces de travail des archivistes (salle de tri, magasin de conservation des fonds, salle de lecture, etc.), mais pas comme vous l’imaginiez !

Durée : 1h15.

Gratuit, réservation conseillée.

A partir de 12 ans.

Archives de la MEL 1 rue des sciences Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/inscriptions-aux-journees-du-patrimoine-2026/ »}]

Si vous préférez découvrir les Archives de la MEL de manière décalée, suivez la visite menée par des comédiens de la Ligue d’Impro de Marcq ! Une chose est sûre : l’humour sera au rendez-vous ! visite improvisation

Richard Baron-Light motiv