Visite imaginaire avec la Ligue d’Impro de Marcq, Archives de la Métropole européenne de Lille (MEL), Ronchin

Informations pratiques

Visite imaginaire avec la Ligue d’Impro de Marcq Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Archives de la Métropole européenne de Lille (MEL) Nord

Gratuit, réservation conseillée sur https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/inscriptions-aux-journees-du-patrimoine-2026/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visitez les Archives de la MEL d’une manière peu commune !

Accompagnés par deux comédiens de la Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul, laissez-vous surprendre par une visite décalée et pleine d’humour. Vous découvrirez les espaces de travail des archivistes (salle de tri, magasin de conservation des fonds, salle de lecture, etc.), mais pas comme vous l’imaginiez !

Durée : 1h15.

Gratuit, réservation conseillée.

A partir de 12 ans.

Archives de la MEL, 1 rue des Sciences 59790 Ronchin. Parking gratuit. Accès en transport en commun avec le bus 18 (arrêt Defaux ou Faidherbe), et la Corolle 1 (arrêt Orée du Golf).

Archives de la Métropole européenne de Lille (MEL) 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France 0320212128 https://archives.lillemetropole.fr/ https://x.com/MEL_Archives Les Archives de la Métropole européenne de Lille sont installées depuis 2023 dans un nouvel espace moderne et plus spacieux. Avec une capacité de 25 km linéaires, elles contiennent une riche collection de documents historiques, comprenant notamment les registres de délibérations depuis la création de la Communauté urbaine de Lille, des plans, des maquettes, des films et des photographies.

Ces fonds constituent de précieuses ressources pour les historiens, les généalogistes, les chercheurs et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la métropole lilloise. Horaires de la salle de lecture :

Mardi : 9h-12h. Sur rendez-vous l’après-midi.

Mercredi : 9h-12h. Sur rendez-vous l’après-midi.

Jeudi : 9h – 16h.

Vendredi : 9h – 16h.

Visitez les Archives de la MEL d’une manière peu commune !

©Richard Baron-Light motiv