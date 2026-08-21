Visite Immersive de La Tour du Pouilly Fumé, La Tour du Pouilly Fumé, Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Visite Immersive de La Tour du Pouilly Fumé 19 et 20 septembre La Tour du Pouilly Fumé Nièvre

Départ toutes les 30 minutes envirion. Limité à 15 personnes par départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez La Tour du Pouilly Fumé et plongez au coeur du vignoble de Pouilly

Une scénographie immersive : Traversez une année complète aux côtés des vignerons, explorez la richesse des sols et des paysages de l’AOC et découvrez ce qui fait toute la diversité du Pouilly Fumé.

Une expérience sensorielle : Dans une belle cave voûtée, laissez-vous guider par votre nez à travers les 10 globes de verre de la Cave aux Arômes des Pouilly Fumé. Une expérience olfactive pour découvrir les nuances aromatiques des vins de Pouilly. Puis, place à la dégustation ! En compagnie d’un guide, dégustez 1 Pouilly-sur-Loire et 3 Pouilly Fumé. L’occasion de trouver le Pouilly Fumé qui vous ressemble !

Les enfants sont les bienvenus : Pendant la dégustation, ils pourront eux aussi éveiller leurs papilles avec nos sirops mystères. À eux de jouer et de deviner les arômes !

Vous avez votre Ticket Collector 2026 : Profitez de 10 % de remise sur les produits de la boutique.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 10h–13h et 14h–18h.

Durée de la visite : 1h30. Dernier départ 1h30 avant la fermeture.

La Tour du Pouilly Fumé 30, rue Waldeck-Rousseau 58150 Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03.86.24.04.70 http://www.pouilly-fume.com La Tour du Pouilly Fumé entre dans une nouvelle étape de son histoire. Après 11 mois de travaux, le lieu rouvre ses portes pour vous proposer un tout nouveau lieu de visite : de nouvelles salles, une approche encore plus immersive tout en préservant l’esprit convivial et humain qui fait la singularité de La Tour. Un grand parking est aussi accessible rue des écoles (sans limitation de durée), juste derrière La Tour du Pouilly Fumé.

Visitez La Tour du Pouilly Fumé et plongez au coeur du vignoble de Pouilly

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