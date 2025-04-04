Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 26 août 2026.

Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui !

Quand l’obscurité tombe, c’est tout un monde qui se réveille, que l’on n’a pas forcément la chance de côtoyer et encore moins de connaître.

Hiboux, chouettes, chauves-souris et autres animaux nocturnes seront les stars de la journée ! .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit

L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire