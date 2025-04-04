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Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 26 août 2026.

Lieu
Pavillon du Milieu de Loire
Adresse
17 Quai Jules Pabiot
Ville
58150 Pouilly-sur-Loire
Département
Nièvre
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui !
Quand l’obscurité tombe, c’est tout un monde qui se réveille, que l’on n’a pas forcément la chance de côtoyer et encore moins de connaître.
Hiboux, chouettes, chauves-souris et autres animaux nocturnes seront les stars de la journée !   .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit

L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Le monde de la nuit Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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