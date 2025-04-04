Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Le castor et ses copains de Loire Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 19 août 2026.

Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Le castor et ses copains de Loire

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ! Cette journée est faite pour lui !

Cette journée sera l’occasion de découvrir les mammifères qui se cachent au bord de la Loire.

Jeux et activités leur en apprendront plus sur le castor et tous nos cousins poilus. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Le castor et ses copains de Loire

L’événement Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Le castor et ses copains de Loire Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire