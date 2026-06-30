Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mardi 18 août 2026.

Pouilly-sur-Loire

Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Un battement d’aile discret dans la nuit ?

Voici venu le cortège silencieux des papillons de nuit, qui n’ont rien à envier à leurs collègues diurnes. Partez à leur rencontre et apprenez à les reconnaître.

Cette animation est destinée à un public adulte. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit

L’événement Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)