Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mardi 18 août 2026.
Pouilly-sur-Loire
Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Un battement d’aile discret dans la nuit ?
Voici venu le cortège silencieux des papillons de nuit, qui n’ont rien à envier à leurs collègues diurnes. Partez à leur rencontre et apprenez à les reconnaître.
Cette animation est destinée à un public adulte. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit
L’événement Club nature adulte sortie A la découverte des papillons de nuit Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)
- Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 30 juin 2026
- Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire 3 juillet 2026
- It’s Wine Time dans les vignes La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 4 juillet 2026
- Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 5 juillet 2026
- Fête des Terroirs et Foire aux Vins Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 14 juillet 2026