Sortie Lumière sur les papillons de nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Sortie Lumière sur les papillons de nuit Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire vendredi 28 août 2026.
Pouilly-sur-Loire
Sortie Lumière sur les papillons de nuit
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Un battement d’aile discret dans la nuit ?
Voici venu le cortège silencieux des papillons de nuit, qui n’ont rien à envier à leurs collègues diurnes.
Une activité à faire en famille, à la rencontre de tous ces mystérieux papillons. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Sortie Lumière sur les papillons de nuit
L’événement Sortie Lumière sur les papillons de nuit Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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