Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie Centre du Patrimoine Arménien Valence
mercredi 16 décembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 18:30:00
fin : 2026-12-16 18:30:00
Date(s) :
2026-12-16
Visite inaugurale en présence de Anny Blaise, Pascale Bernard-Lacour, Shasha et Suhail Shaikh.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
Opening tour attended by Anny Blaise, Pascale Bernard-Lacour, Shasha, and Suhail Shaikh.
L’événement Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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