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Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie Centre du Patrimoine Arménien Valence

mercredi 16 décembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre du Patrimoine Arménien
Adresse
14 rue Louis Gallet
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 18:30:00
fin : 2026-12-16 18:30:00

Date(s) :
2026-12-16

Visite inaugurale en présence de Anny Blaise, Pascale Bernard-Lacour, Shasha et Suhail Shaikh.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

Opening tour attended by Anny Blaise, Pascale Bernard-Lacour, Shasha, and Suhail Shaikh.

L’événement Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme

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