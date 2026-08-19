Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie Centre du Patrimoine Arménien Valence

Informations pratiques

Valence

Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 18:30:00

fin : 2026-12-16 18:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Visite inaugurale en présence de Anny Blaise, Pascale Bernard-Lacour, Shasha et Suhail Shaikh.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

Opening tour attended by Anny Blaise, Pascale Bernard-Lacour, Shasha, and Suhail Shaikh.

L’événement Visite inaugurale Le papier raconte une histoire de soie Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme