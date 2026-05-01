Visite Indies Indus’3Days Indies Gardanne
Visite Indies Indus’3Days Indies Gardanne vendredi 22 mai 2026.
Gardanne
Visite Indies Indus’3Days
Vendredi 22 mai 2026 de 11h à 12h30.
Vendredi 29 mai 2026 de 11h à 12h30.
Vendredi 5 juin 2026 de 11h à 12h30. Indies 957 chemin de Chabanu Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 11:00:00
fin : 2026-06-05 12:30:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05
La maison INDIES, c’est avant tout un groupe de prêt-à-porter féminin haut de gamme, implanté en Provence, créant et distribuant ses propres collections depuis plus de 50 ans.
À découvrir pendant la visite
L’atelier de création les stylistes, modélites, prototypistes et la nouvelle collection.
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
Indies 957 chemin de Chabanu Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr
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English :
INDIES is first and foremost a high-end women?s ready-to-wear group based in Provence, which has been creating and distributing its own collections for over 50 years.
L’événement Visite Indies Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
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