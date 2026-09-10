Visite inédite du lac de Puydarrieux, Lac de Puydarrieux, Puydarrieux

Informations pratiques

Visite inédite du lac de Puydarrieux Samedi 19 septembre, 10h00 Lac de Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Gratuit. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Plongez au coeur du lac de Puydarrieux !

Une visite exceptionnelle entre nature, eau et énergie

Observez les oiseaux et découvrez les enjeux environnementaux d’un site classé Natura 2000

Comprenez le rôle du lac pour la gestion de l’eau sur le territoire

Entrez au coeur du barrage jusqu’à 15 mètres sous la surface du lac

Découvrez le fonctionnement de la centrale hydroélectrique

Visites guidées ouvertes à tous – 10h et 11h (durée : 1h30)

Inscription obligatoire : 05.62.33.61.66accueil@maisondelanature65.com

Lac de Puydarrieux Lac, 65220 Puydarrieux Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 33 61 66 http://www.riveseteaux.fr https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7369310007214931970 [{« link »: « mailto:accueil@maisondelanature65.com »}] Le lac de Puydarrieux est une réserve de piémont qui fait partie du système Neste pour alimenter la Gascogne en eau. Ce lac, classé Natura 2000, est un exemple du multi-usage (environnement, eau potable, agriculture, tourisme). Depuis 2023, une centrale hydroélectrique transforme l’eau, relâchée dans les rivières, en énergie verte. Venez découvrir ce patrimoine clé sur notre territoire.

Plongez au coeur du lac de Puydarrieux !

©Rives & Eaux du Sud-Ouest