Visite inédite du lac de Puydarrieux, Lac de Puydarrieux, Puydarrieux
samedi 19 septembre 2026 · Lac de Puydarrieux · Puydarrieux
Informations pratiques
Visite inédite du lac de Puydarrieux Samedi 19 septembre, 10h00 Lac de Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Gratuit. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Plongez au coeur du lac de Puydarrieux !
Une visite exceptionnelle entre nature, eau et énergie
- Observez les oiseaux et découvrez les enjeux environnementaux d’un site classé Natura 2000
- Comprenez le rôle du lac pour la gestion de l’eau sur le territoire
- Entrez au coeur du barrage jusqu’à 15 mètres sous la surface du lac
- Découvrez le fonctionnement de la centrale hydroélectrique
Visites guidées ouvertes à tous – 10h et 11h (durée : 1h30)
Inscription obligatoire : 05.62.33.61.66accueil@maisondelanature65.com
Lac de Puydarrieux Lac, 65220 Puydarrieux Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 33 61 66 http://www.riveseteaux.fr https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7369310007214931970 [{« link »: « mailto:accueil@maisondelanature65.com »}] Le lac de Puydarrieux est une réserve de piémont qui fait partie du système Neste pour alimenter la Gascogne en eau. Ce lac, classé Natura 2000, est un exemple du multi-usage (environnement, eau potable, agriculture, tourisme). Depuis 2023, une centrale hydroélectrique transforme l’eau, relâchée dans les rivières, en énergie verte. Venez découvrir ce patrimoine clé sur notre territoire.
Plongez au coeur du lac de Puydarrieux !
©Rives & Eaux du Sud-Ouest