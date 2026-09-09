Visite inédite du Port Center Marseille, Port Center, Marseille

Informations pratiques

Visite inédite du Port Center Marseille Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Port Center Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez le Port Center, une immersion fascinante dans l’histoire et l’avenir du port de Marseille, au cœur de la gare maritime de la Major. Explorez un parcours guidé enrichi de vidéos, de réalité virtuelle et de vues aériennes.

Port Center 24 boulevard Jacques Saadé 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Découvrez le Port Center, une immersion fascinante dans l’histoire et l’avenir du port de Marseille, au cœur de la gare maritime de la Major. Explorez un parcours guidé enrichi de vidéos, de réalité…

©OTLCM