Visite insolite | Abbaye et Jardin de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac
mardi 14 juillet 2026 · Rue de l'Abbaye · Pébrac
Informations pratiques
Pébrac
Visite insolite | Abbaye et Jardin de Pébrac
Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05
Cet été, laissez-vous guider à travers des espaces rarement ouverts au public et partez à la découverte des histoires de l’un des joyaux du patrimoine de Haute-Loire. Réservations recommandées par téléphone au 06 13 73 97 46
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Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com
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English :
This summer, let us guide you through areas rarely open to the public and set out to discover the stories behind one of the Haute-Loire’s heritage gems. Reservations are recommended by phone at 06 13 73 97 46
L’événement Visite insolite | Abbaye et Jardin de Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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