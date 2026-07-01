Visite insolite | Abbaye et Jardin de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac

Informations pratiques

Pébrac

Visite insolite | Abbaye et Jardin de Pébrac

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

Cet été, laissez-vous guider à travers des espaces rarement ouverts au public et partez à la découverte des histoires de l’un des joyaux du patrimoine de Haute-Loire. Réservations recommandées par téléphone au 06 13 73 97 46

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Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com

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English :

This summer, let us guide you through areas rarely open to the public and set out to discover the stories behind one of the Haute-Loire’s heritage gems. Reservations are recommended by phone at 06 13 73 97 46

L’événement Visite insolite | Abbaye et Jardin de Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier