Visite insolite au coucher du soleil, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Visite insolite au coucher du soleil Samedi 6 juin, 20h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Visite insolite au coucher du soleil

Avez-vous déjà remarqué comme les paysages évoluent non seulement au gré des saisons, mais aussi au fil de la journée ? Cette visite insolite et poétique vous permettra d’arpenter le parc de Méréville à la lueur des derniers rayons du soleil, qui teintent les fabriques, la végétation et les enrochements de couleurs chaudes, et leur confèrent un air de mystère…

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}] Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

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© A. Harnichard