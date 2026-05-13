Visite insolite de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite insolite de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Marne

Horaires susceptible de changer, se reporter au site de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De la cave au grenier en passant par la façade et le péristyle, explorez la face cachée de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] La construction de l’Hôtel de Ville s’est achevée en 1776. Elle s’inscrit dans le plan d’embellissement de la cité, insufflé par l’intendant du roi. Son architecture s’inspire des codes de l’Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l’époque, en plus de l’Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

Depuis 1776, l’Hôtel de Ville héberge les institutions municipales.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932 pour son grand salon, et classé en 1941 pour ses façades, toitures, vestibule, escalier, ainsi que le salon du premier étage.

De la cave au grenier en passant par la façade et le péristyle, explorez la face cachée de l’Hôtel de Ville.

© Ville de Châlons