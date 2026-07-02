Visite insolite de Toulouse au bord de la Garonne : « La fièvre de l’hygiène au XIXe siècle », Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite insolite de Toulouse au bord de la Garonne : « La fièvre de l’hygiène au XIXe siècle » Dimanche 20 septembre, 10h30 Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse Haute-Garonne

Tarif adule : 10€. Tarif réduit (étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 10 à 17 ans) : 6€. Gratuit pour les moins de 9 ans. Réservation obligatoire. Visite en groupes de 8 à 25 personnes. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Toulouse au XIXe siècle : sur les pas d’Augustine Lavoisier

Une visite immersive guidée par une institutrice en costume d’époque, descendante d’Antoine Lavoisier, le célèbre chimiste !

Une promenade au fil de la Garonne pour découvrir comment les révolutions scientifiques ont transformé la vie quotidienne des Toulousains : hygiène publique, aménagements urbains, santé et progrès.

À travers anecdotes historiques et récits passionnés, plongez dans l’univers du XIXe siècle et découvrez également les défis auxquels étaient confrontées les femmes de cette époque en mutation.

Visite de 1h30 pour adultes et enfants à partir de 10 ans, sur réservation – nombre de places limité.

Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse 1 place de la Daurade 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/toulouse-garonne-19e/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] Le départ de la visite se fait au 1 Place de la Daurade, devant la Basilique Notre-Dame de la Daurade, Toulouse

Toulouse au XIXe siècle : sur les pas d’Augustine Lavoisier

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