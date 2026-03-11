Visite Insolite du vieux Pouzauges Rue du Pré de Foire Pouzauges

Visite Insolite du vieux Pouzauges

Rue du Pré de Foire Aire de camping-car la Vallée Pouzauges Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-10-22 2026-10-29

Visite sensorielle des lieux, où sons et couleurs se mêlent à l’histoire des pierres et du bourg.

Une visite sensorielle et ludique du Vieux Pouzauges et de son église tous vos sens en éveil pour découvrir autrement cette ancienne paroisse le lavoir vous raconte des histoires, le patrimoine se dévoile, les peintures et les pierres tombales de l’église Notre Dame du Vieux Pouzauges se révèlent différemment.

Une expérience originale et une manière nouvelle de poser un autre regard sur le patrimoine.

Durée 1h15.

Sur réservation, limité à 15 personnes. L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (4 personnes) n’est pas atteint. .

Rue du Pré de Foire Aire de camping-car la Vallée Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sensory visit of the place, where sounds and colors are mixed with the history of the stones and the village.

L’événement Visite Insolite du vieux Pouzauges Pouzauges a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges