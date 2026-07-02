Visite insolite : « Le Toulouse de la Renaissance conté par la Belle Paule », Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse

Informations pratiques

Visite insolite : « Le Toulouse de la Renaissance conté par la Belle Paule » Samedi 19 septembre, 14h30 Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne

Tarif adulte : 10€. Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 10 à 17 ans) : 6€. Gratuit pour les moins de 9 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Groupe de 8 à 25 personnes. Durée : 1h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

️ La Belle Paule vous guide dans la Toulouse du XVIᵉ siècle

Plongez au cœur de la vie toulousaine au XVIᵉ siècle, entre grandeur pastellière, rayonnement architectural et troubles religieux et économiques.

Guidés par la Belle Paule, figure emblématique issue d’une famille marchande enrichie par le commerce du pastel, vous parcourrez la ville de hôtels particuliers en lieux de pouvoir.

Elle vous racontera le commerce florissant, la haute société, et la vie culturelle d’une Toulouse prospère mais agitée par les tensions de la seconde moitié du siècle.

️ Visite animée par une guide conférencière en costume d’époque, accessible aux adultes et enfants à partir de 10 ans.

Un aperçu en vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=nUyanmQCnfY

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/toulouse-renaissance/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] [{« data »: {« author »: « Epok’Tour », « cache_age »: 86400, « description »: « Accompagnu00e9s de votre guide confu00e9renciu00e8re incarnant le personnage emblu00e9matique et auru00e9olu00e9 de lu00e9gendes de la Belle Paule, revivez la vie toulousaine du XVIe entre grandeur pastelliu00e8re et troubles religieux et u00e9conomiques. La visite sera menu00e9e en costume du2019u00e9poque offrant une immersion au cu0153ur de lu2019histoire.nnRu00e9servation : https://epoktour.fr/visite/toulouse-renaissance/ », « type »: « video », « title »: « Le Toulouse de la renaissance contu00e9 par la belle Paule », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nUyanmQCnfY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nUyanmQCnfY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFwJHpD_OpQqiTQHqP_NlBQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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️ La Belle Paule vous guide dans la Toulouse du XVIᵉ siècle

© C. Balme