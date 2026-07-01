Visite insolite : « Le Toulouse frivole de Madame Rose », Place Saint-Georges, Toulouse

Informations pratiques

Visite insolite : « Le Toulouse frivole de Madame Rose » 19 et 20 septembre Place Saint-Georges Haute-Garonne

Tarif adulte : 10€. Tarif réduit (étudiant -25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes 12 à 17 ans) : 6€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité de 8 à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Explorez le Toulouse du XIXe siècle avec Madame Rose, patronne de maison close qui n’a pas la langue dans sa poche !

À l’heure où la modernité et le chemin de fer se développent, la ville entre en effervescence, les loisirs s’encanaillent et les grands magasins apparaissent.

✨ Votre guide conférencière incarnera en costume d’époque Madame Rose, une « marchande d’amour » comme elle aime s’appeler. Elle vous invitera à flâner avec elle dans les rues du quartier Saint George, où elle vous parlera de son activité de proxénète mais aussi de la vie bouillonnante du Toulouse des années 1880 : percée de la rue Alsace-Lorraine, arrivée de l’électricité, cafés et loisirs plus ou moins frivoles des habitants de la ville.

Visite d’1h30 pour adultes et jeunes de plus de 12 ans sur réservation, en groupes de 8 à 25 personnes maximum, nombre de places limitées.

Un aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Hh4kwiLYORI

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Explorez le Toulouse du XIXe siècle avec Madame Rose, patronne de maison close qui n’a pas la langue dans sa poche !

© Epok’Tour