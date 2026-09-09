Visite insolite « Les disparus de La Rochelle », Porte des deux moulins, La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Porte des deux moulins · La Rochelle
Informations pratiques
Visite insolite « Les disparus de La Rochelle » Dimanche 20 septembre, 15h00 Porte des deux moulins Charente-Maritime
Tarif unique : 10€ / à partir de 10 ans – Limité à 30 pers. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Les pierres ont une mémoire et savent encore murmurer leurs secrets à l’oreille des plus curieux. Partez à la découverte du patrimoine invisible de La Rochelle, où monuments disparus, communautés oubliées et lieux métamorphosés continuent de faire vivre l’histoire de la cité. Une invitation à porter un nouveau regard sur ces traces discrètes du passé, qui révèlent toute la richesse et les métamorphoses de la ville au fil des siècles.
Porte des deux moulins 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 6 33 08 01 25 74 https://www.ds-alacarte.com https://www.facebook.com/DS.alacarte/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ds-alacarte.com/reserver?rwstep=product&re-product-id=341540 »}] https://www.ds-alacarte.com/reserver?rwstep=product&re-product-id=341540
Les pierres ont une mémoire et savent encore murmurer leurs secrets à l’oreille des plus curieux. Partez à la rencontre du patrimoine invisible de La Rochelle, là où monuments disparus, communautés…
©Yves Husson
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