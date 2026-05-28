Visite insolite Les trésors du Canal de Rompsay DS à la carte La Rochelle
Visite insolite Les trésors du Canal de Rompsay DS à la carte La Rochelle dimanche 28 juin 2026.
La Rochelle
Visite insolite Les trésors du Canal de Rompsay DS à la carte
Périgny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-07-13 12:45:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-13 2026-08-23
Balade guidée insolite autour du canal de Rompsay et des belles demeures de la campagne rochelaise.
.
Périgny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An unusual guided tour with electric assistance from Marsilly to Nieul-sur-mer. Come aboard with Diane, your captain, between sea and marsh, and explore the hidden treasures of the coastal villages of the Pertuis Breton. New for 2025, a special May bike tour.
L’événement Visite insolite Les trésors du Canal de Rompsay DS à la carte La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Mai à Vel’eau !, Parking Jean Moulin, La Rochelle 28 mai 2026
- Rencontre Alain André Le dernier amour de Janacek Maison des Écritures La Rochelle 28 mai 2026
- GHOST-NOTE, La Coursive, La Rochelle 28 mai 2026
- MME MEUF – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 29 mai 2026
- Animation Afterwork Concert et coucher de soleil Quai Louis Prunier La Rochelle 29 mai 2026