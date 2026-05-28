La Rochelle

Visite insolite Les trésors du Canal de Rompsay DS à la carte

Périgny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-07-13 12:45:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-13 2026-08-23

Balade guidée insolite autour du canal de Rompsay et des belles demeures de la campagne rochelaise.

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Périgny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com

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English :

An unusual guided tour with electric assistance from Marsilly to Nieul-sur-mer. Come aboard with Diane, your captain, between sea and marsh, and explore the hidden treasures of the coastal villages of the Pertuis Breton. New for 2025, a special May bike tour.

L’événement Visite insolite Les trésors du Canal de Rompsay DS à la carte La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle