Visite insolite Lyon : Sorcellerie et occultisme, 133 boulevard de la croix rousse, lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite insolite Lyon : Sorcellerie et occultisme 19 et 20 septembre 133 boulevard de la croix rousse, lyon Rhône

Sur réservation, tarif adulte : 10€, Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 12 à 17 ans) : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Plongez dans le Lyon mystique et ésotérique, à l’aube du XXème siècle ! Redécouvrez la Croix Rousse accompagnés d’un guide conférencier passionné en costume d’époque incarnant Jules Esquirol, écrivain malheureux dont le livre a été retiré de la vente. Ensemble, découvrez une ville dissimulée, témoin d’événements extraordinaires et d’histoires d’occultisme. Écoutez les récits authentiques de sociétés secrètes, de sortilèges et de hantises, qui ont marqué l’histoire de cette ville intrigante. Partez sur les traces des personnages hors du commun qui ont peuplé le Lyon de la Belle Époque. Cette visite unique révèle le cœur secret de Lyon, un lieu où l’histoire et l’occulte se mêlent et se confondent. Laissez votre curiosité vous guider et osez un voyage inédit dans le temps et l’histoire.

Visite d’1h30 menée en costume d’époque et en petit groupe de 8 à 30 personnes pour adultes et enfants de + de 12 ans.

Réservation obligatoire, nombre de places limité et tarif préférentiel.

133 boulevard de la croix rousse, lyon 133 boulevard de la croix rousse, lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/lyon-sorcellerie-occultisme/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] Devant les marches de la Mairie de la Croix-Rousse (4e arrondissement)

Plongez dans le Lyon mystique et ésotérique, à l’aube du XXème siècle ! Redécouvrez la Croix Rousse accompagnés d’un guide conférencier passionné en costume d’époque incarnant Jules Esquirol, dont le…

©Epok’Tour