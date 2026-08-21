Visite insolite « Musée de la boîte », 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon, Luçon
samedi 19 septembre 2026 · 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon · Luçon
Informations pratiques
Visite insolite « Musée de la boîte » 19 et 20 septembre 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon Vendée
Groupe de 8 personnes. Visite toutes les 30 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Découvrez l’univers de collectionneurs passionnés qui vous ouvrent les portes de leur domicile pour vous présenter leur « Musée de la boîte », constitué de boîtes anciennes lithographiées, depuis 1868 à nos jours.
Une exposition insolite à visiter exceptionnellement dans le cadre de ces journées du patrimoine.
13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
Découvrez l’univers de collectionneurs passionnés qui vous ouvrent les portes de leur domicile pour vous présenter leur « Musée de la boîte », constitué de boîtes anciennes lithographiées, depuis 1868 …
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