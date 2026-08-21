Visite insolite « Musée de la boîte », 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon, Luçon

Informations pratiques

Visite insolite « Musée de la boîte » 19 et 20 septembre 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon Vendée

Groupe de 8 personnes. Visite toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez l’univers de collectionneurs passionnés qui vous ouvrent les portes de leur domicile pour vous présenter leur « Musée de la boîte », constitué de boîtes anciennes lithographiées, depuis 1868 à nos jours.

Une exposition insolite à visiter exceptionnellement dans le cadre de ces journées du patrimoine.

13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon 13 rue des Gentilshommes 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

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