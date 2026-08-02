Visite insolite Résistants de l’ombre : Rennes pendant l’occupation 1940-1944, Jardin du Palais Saint Georges – Rennes, Rennes

Informations pratiques

Visite insolite Résistants de l’ombre : Rennes pendant l’occupation 1940-1944 Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin du Palais Saint Georges – Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : 9 € (adulte), 5 € (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 10 à 17 ans). Groupes de 8 à 25 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez dans le Rennes occupé de 1940 lors d’une visite immersive guidée par Louis, un journaliste breton en costume d’époque, résistant de la première heure.

Suivez ses pas dans les ruelles du centre historique pour découvrir les lieux emblématiques de la Résistance locale, entre réunions clandestines, missions d’espionnage et propagande anti-allemande.

À travers anecdotes et récits poignants, revivez le quotidien de ceux qui, sans armes mais avec courage, ont choisi de lutter contre l’occupant par la plume, l’information et la ruse.

Entre humour et émotion, Louis vous dévoile les dessous d’un engagement discret mais essentiel, incarné par des étudiants, artistes, journalistes et anonymes déterminés.

Visite de 1h30 menée par un guide conférencier en costume d’époque pour adultes et enfants à partir de 10 ans, sur réservation – tarifs préférentiels.

Jardin du Palais Saint Georges – Rennes rue Gambetta, 35706 Rennes Rennes 35706 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com/sortir/palais-saint-georges/ [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/rennes-resistance/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] – Le départ de la visite se fait à l’entrée du jardin Saint-Georges, côté rue Gambetta.

Plongez dans le Rennes occupé de 1940 lors d’une visite immersive guidée.

©Lena Moriceau