Visite insolite sur les toits de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, Lyon

Informations pratiques

Visite insolite sur les toits de Fourvière 19 et 20 septembre Notre-Dame de Fourvière Rhône

18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Départ toutes les demi-heures de 9h à 18h

Visite guidée de 1h

Depuis les toits de la basilique, découvrez un panorama unique sur l’ensemble du site historique de Lyon, inscrit au patrimoine de l’humanité. Découvrez l’envers du décor et les lieux cachés de la basilique (la Grande Tribune, le cabinet des architectes, la charpente, …) et admirez la vue depuis la terrasse saint Michel et jusqu’au sommet de la tour de l’Observatoire, qui domine la ville.

Notre-Dame de Fourvière Place de Fourvière, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/accueil-au-sanctuaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fourviere.org/visite-insolite-journees-du-patrimoine.html »}] Cette œuvre de Pierre Bossan, dont le chantier démarra en 1872, est d’un intérêt majeur dans l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, à Lyon mais également en France. En effet, Bossan fut l’un des rares architectes de son temps a avoir su dépasser l’éclectisme dominant de l’époque par la recherche d’une nouvelle architecture. La basilique, avec sa structure extérieure, se présente comme une forteresse blanche et protectrice contrastant avec la richesse des mosaïques et des vitraux colorés qui ornent l’intérieur. La nouvelle église est inaugurée en juin 1896 et érigée en basilique en mars 1897.

Départ toutes les demi-heures de 9h à 18h

©Yanis Ourabah