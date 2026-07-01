Visite insolite : Toulouse au siècle des Lumières, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse

Informations pratiques

Visite insolite : Toulouse au siècle des Lumières Dimanche 20 septembre, 14h30 Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne

Tarif : 10€ par adulte. Tarif réduit (étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 8 à 17 ans) : 6€. Gratuit pour les moins de 7 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Groupe de 8 à 25 personnes. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Toulouse au siècle des Lumières – Visite guidée avec Mme de Cambon

Plongez dans le raffinement de la haute société toulousaine du XVIIIe siècle guidés par Mme de Cambon, descendante de Pierre-Paul Riquet, célèbre concepteur du Canal du Midi.

Épouse d’un haut magistrat du roi Louis XVI, Mme de Cambon, souvent livrée à elle-même, vous invite à une promenade pleine d’élégance et d’esprit dans le quartier Saint-Étienne. Depuis son hôtel particulier, elle vous dévoilera les places secrètes, les histoires rocambolesques et les potins croustillants de la noblesse toulousaine.

✨ Une immersion vivante dans le Siècle des Lumières, entre anecdotes historiques et confidences mondaines !

Un aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8LyPrG3utnw

Visite de 1h30 en petits groupes pour adultes et enfants de + de 8 ans.

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/toulouse-au-siecle-des-lumieres/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] [{« data »: {« author »: « Epok’Tour », « cache_age »: 86400, « description »: « Plongez u00e0 la fin du XVIIIu00e8 siu00e8cle u00e0 Toulouse, en compagnie d’une guide confu00e9renciu00e8re qui incarnera Mme de Cambon, u00e9pouse d’un parlementaire pour redu00e9couvrir le quartier Saint Etienne u00e0 la veille de la Ru00e9volution Franu00e7aise.nAvis extraits du listing TripAdvisor Epok’Tour Toulouse en fin de vidu00e9o.nnPlus d’infos : https://epoktour.fr/visite/toulouse-au-siecle-des-lumieres/ », « type »: « video », « title »: « Toulouse au siu00e8cle des Lumiu00e8res », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/8LyPrG3utnw/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=8LyPrG3utnw », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFwJHpD_OpQqiTQHqP_NlBQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Toulouse au siècle des Lumières – Visite guidée avec Mme de Cambon

© Chris Martins