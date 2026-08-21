Visite institutionnelle – siège de la Région Hauts-de-France, Siège de Région Hauts-de-France, Lille

Informations pratiques

Visite institutionnelle – siège de la Région Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 09h00, 09h45, 10h30, 11h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 Siège de Région Hauts-de-France Nord

40 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Situé au 151 avenue du Président Hoover à Lille, le siège de Région vous ouvre ses portes. Avec près de 51 000 m², ce bâtiment HQE (haute qualité environnementale), est doté d’un signal, beffroi de verre de 67 mètres de haut, qui marque la symbolique forte d’appartenance du bâtiment à la région.

Au programme, la visite des espaces dans lesquels les élus et les agents régionaux exercent leur fonction : le hall d’accueil, l’hémicycle, la salle de la commission permanente, les salons de réception et le bureau du Président. Le public pourra également assister à une simulation de vote de délibération dans l’hémicycle.

Durée : 45 min

Siège de Région Hauts-de-France 151 avenue du Président Hoover – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France +33 (0) 3 74 27 00 00 https://www.hautsdefrance.fr/ https://www.facebook.com/regionhautsdefrance/;https://x.com/hautsdefrance;https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/?originalSubdomain=fr;https://www.youtube.com/channel/UCyuW5V5YSUpeb_hkQ8DkDPg;https://www.snapchat.com/@regionhdf;https://www.instagram.com/region_hautsdefrance/;https://www.tiktok.com/@region_hautsdefrance [{« type »: « link », « value »: « https://www.hautsdefrance.fr/jep-2026/ »}]

Situé au 151 avenue du Président Hoover à Lille, le siège de Région vous ouvre ses portes. Avec près de 51 000 m², ce bâtiment HQE (haute qualité environnementale), est doté d’un signal, beffroi de à…

© Michaël Lachant – Région Hauts-de-France