Visite interactive du Nouveau Relax Chaumont
mercredi 26 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Visite interactive du Nouveau Relax
Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27
Tout public
Ce parcours interactif de 45 minutes est conçu pour éveiller la curiosité des jeunes visiteurs, les incitant à poser des questions et à découvrir par eux-mêmes l’envers du décor.
La visite se déroule de 15h à 15h45 puis un goûter est offert aux enfants.
7-10 ans
Gratuit sur réservation .
Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 68 80 billeterie@lenouveaurelax.fr
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English :
L’événement Visite interactive du Nouveau Relax Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
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