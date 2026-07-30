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AGENDA · Chaumont

Visite interactive du Nouveau Relax Chaumont

mercredi 26 août 2026 · Chaumont

Visite interactive du Nouveau Relax Chaumont

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
Nouveau Relax
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite interactive du Nouveau Relax

Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27

Tout public
Ce parcours interactif de 45 minutes est conçu pour éveiller la curiosité des jeunes visiteurs, les incitant à poser des questions et à découvrir par eux-mêmes l’envers du décor.

La visite se déroule de 15h à 15h45 puis un goûter est offert aux enfants.
7-10 ans
Gratuit sur réservation   .

Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 68 80  billeterie@lenouveaurelax.fr

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English :

L’événement Visite interactive du Nouveau Relax Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont

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