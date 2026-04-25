Figeac

Visite Jeu Le Mystère de la Momie au musée Champollion à Figeac

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:45:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le Musée Champollion propose aux enfants une visite originale du Musée

Le Musée Champollion propose aux enfants une visite originale du Musée. C'est la panique au musée, la momie est victime d'une malédiction et elle n'a pas pu rejoindre le royaume d'Osiris. Il faut comprendre pourquoi et l'aider à rejoindre l'Au delà. Pour cela il faudra étudier la momie et tout ce qui l'entoure il s'agit de vérifier que les différentes étapes des rituels funéraires ont bien été accomplies !

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Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

The Champollion Museum offers children an original tour of the Museum

L’événement Visite Jeu Le Mystère de la Momie au musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac