Visite-jeu, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Visite-jeu 19 et 20 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite-jeu (en autonomie) – 3 niveaux de difficulté

Un jeu collaboratif pour partir à la découverte des œuvres du musée mais aussi, de son architecture ! L’occasion d’exercer son regard, à la recherche de mille et un détails qui se trouvent autour de nous et de découvrir le musée en s’amusant !

A partir de 5 ans

Samedi et dimanche

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Visite-jeu (en autonomie) – 3 niveaux de difficulté

© MUba Eugène Leroy